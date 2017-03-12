На Бучаччині зібралися найкращі садівники України (фото)

На Бучаччині відбулося засідання Ради Асоціації «Укрсадпром», приймав гостей голова Ради, відомий на Тернопільщині підприємець і меценат – Петро Іванович Гадз.

Подія відбулася у найбільших на Тернопілля садах фермерського господарства «Гадз». На захід приїхали члени Асоціації, що представляють різні регіони України. В рамках засідання обговорили багато актуальних, проблемних питань галузі, а також її перспективи.

– У нас відбулося вперше в цьому році засідання у новому складі. Хочу сказати, що ключовим напрямком, який пройшов через усі питання галузі, як всередині країни, так і експорту – це регіональна кооперація за принципом обласних кооперативів, які мають об’єднати членів асоціації у регіонах і забезпечити формування якісних експортних пропозицій зі свіжої і переробленої продукції. Зокрема, збільшення розвитку переробки в областях, – розповідає голова Асоціації Дмитро Крошка.

Серед обговорюваних тем, також і розвиток фруктового ринку, питання легалізації, виведення бізнесу з «тіні», співпраця з міжнародними партнерами, фондами. В цьому контексті, обговорили механізм реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією «Укрсадпром» і компанією China Haisum Engineering Co, .Ltd, згідно якого в українську галузь садівництва та ягідництва планується протягом наступних двох років інвестувати $515 млн.

Асоціація «Укрсадпром» стала майданчиком для представників українського садівництва, ягідництва та розсадництва для обміну досвідом та спільного вирішення нагальних проблем галузі. Такі можливості є привабливими для великої кількості вітчизняних бізнесменів, про що свідчить статистика збільшення кількості членів Асоціації. У 2017 році вона уже нараховує понад 60 членів-підприємств, у той час як в 2016 році засновниками Асоціації стали 10 професійних садівничих господарств з 5 областей України.

– Цього разу я вперше брав участь у зборах, оскільки став новим членом Асоціації. Організація ця є добровільною, не прибутковою, кожен представляє інтереси свого виробництва, а тому є можливість обмінюватися досвідом. Провідною тезою зокрема цих зборів, став стимул до об’єднання, до створення кооперативів, – зазначає В’ячеслав Тодосійчук, керівник ФГ «Тодосійчук» з Буковини.

– Ця Асоціація дає можливість не просто підтримувати зв’язок з колегами, переймати у них новинки, але й спільно вирішувати проблеми. Безумовно, для нас усіх є важливим відкриття нових ринків, а поодинці їх знайти чи розробити вкрай тяжко. Тому саме така «командна гра» в результаті приносить користь усім, – переконаний Петро Гадз.