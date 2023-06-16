В чотирьох котельнях відновили гаряче водопостачання, але не всі будинки будуть з гарячою водою

У Тернополі на 4 котельнях відновили гаряче водопостачання, натомість 17 будинків залишаться без благ цивілізації

Відновили гарячу воду за адресами:

Котельня вул. І. Франка,16

Котельня вул. Тролейбусна,7б

Котельня вул. Чернівецька,25а

Натомість, для проведення гідравлічних випробувань від середи, 14 червня, призупинено подачу ГВП до окремих будинків, а саме до житлових будинків на вул. Симоненка,2,4,6,8,10,12,16,18,20; Куліша,1,3,4; 15 Квітня,37,39,41,43,45 .

Гаряче водопостачання буде відсутнє від 14.06 до 28.06.2023 року.