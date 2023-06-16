16:36 | 16.06.2023
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Новини Тернополя 

В чотирьох котельнях відновили гаряче водопостачання, але не всі будинки будуть з гарячою водою

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У Тернополі на 4 котельнях відновили гаряче водопостачання, натомість 17 будинків залишаться без благ цивілізації

Відновили гарячу воду за адресами: 

Котельня вул. І. Франка,16  

Котельня вул. Тролейбусна,7б 

Котельня вул. Чернівецька,25а 

Натомість, для проведення гідравлічних випробувань від середи, 14 червня, призупинено подачу ГВП до окремих будинків, а саме до житлових будинків на вул. Симоненка,2,4,6,8,10,12,16,18,20; Куліша,1,3,4; 15 Квітня,37,39,41,43,45 . 

 

Гаряче водопостачання буде відсутнє від 14.06 до 28.06.2023 року.

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