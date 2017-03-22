На Тернопільщині вчетверте намагатимуться віддати в оренду ласий кусок землі

22 березня землевпорядниками Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області планується на конкурентних засадах реалізувати право оренди на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею близько 77 гектарів, розташовані на території Ішківської сільської ради Козівського району.

Зауважимо, що дані ділянки виставлятимуться на торги вчетверте, оскільки через їхню територіальну привабливість викликали гарячі суперечки двох місцевих фірм під час попередніх аукціонів.

Від стартового розміру річної орендної плати 30 тис. грн. та 74 тис. грн. за кожну ділянку, ціни піднялися до нереальних сум – від 600 до 700 тис. грн. Таким чином, учасники аукціону штучно завищували вартість оренди, щоб ніхто не отримав земельні ділянки.

Проте, відбулася несплата вартості і результати торгів довелося анулювати.

Незважаючи на те, що участь в аукціоні оплачується, вона не настільки значна, щоб зупинити учасників від зриву торгів.

Відповідно, право на оренду даних ділянок знову виставляється на торги.

Нагадаємо:

Учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів необхідні документи, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів: заяву про участь у земельних торгах, а також інші документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України.