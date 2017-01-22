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Нардеп Микола Люшняк у 2016 році перерахував свою зарплату на заклади для соціально вразливих категорій громадян

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Народний депутат України Микола Люшняк протягом 2016 року перераховував свій заробіток на рахунки будинків для людей похилого віку, а також навчально-реабілітаційного центру.

Щомісячно протягом усього минулого року будинки інвалідів та людей похилого віку в селі Устя-Зелене (Монастириський район), дім престарілих у Бариші (Бучацький район) та Копичинецький геріатричний будинок  отримували по 3000 грн.

Теребовлянському навчально-реабілітаційному центру для дітей з вадами слуху та мови Микола Люшняк перераховував по 4700 грн. Саме з цього закладу почалася ініціатива Миколи Володимировича віддавати депутатську зарплату як допомогу, адже і у 2015 році центр отримував від нього кошти.

– Категорії громадян, що з тих чи інших причин відвідують або проживають у цих закладах – соціально вразлива, вона потребує допомоги. Перераховуючи свою зарплату я сподіваюся, що ці люди зможуть отримати додатковий догляд і комфорт, – говорить Микола Люшняк.

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