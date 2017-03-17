Під колесами автомобіля на Тернопільщині опинився перехожий

15.03.2017 року о 02:40 год. до працівників поліції надійшло повідомлення, про те що в Гусятинську ЦРЛ з закритим переломом лівого стегна та алкогольним сп’янінням доставлено жителя Гусятинського району, 1967 р.н. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалось чоловік отримав травми внаслідок ДТП. Трапилось це 14 березня близько 21:00 год. в с. Крогулець, Гусятинського району. Зі слів потерпілого, невідома особа за кермом автомобіля схожого на «ВАЗ 2104», зеленого кольору, передньою правою частиною здійснила на нього наїзд та не зупинившись поїхала в сторону м. Копичинці. В той момент потерпілий знаходився на правому краю проїжджої частини дороги.

Всі обставини та причини аварії з’ясовує слідство. Правоохоронці розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також водіїв, які проїжджали даною ділянкою дороги в таку пору. Можливо ваші відеореєстратори зафіксували момент автопригоди або автівку-втікача. Повідомити інформацію про дану автопригоду можна на лінію “102”.

Поділіться:









