15:04 | 30.09.2020
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“Вона була прикладом для всіх нас”: померла дитячий лікар з Тернополя Неоніла Дейнега

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 30 вересня, померла дитячий лікар ревмокардіолог консультативно-діагностичного відділення №1 КНП «Тернопільська міська дитяча лікарня » Неоніла Дейнега.

Про це повідомляють у лікарні, де працювала Неоніла Іванівна.

  • Вона була світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про неї та будемо пам’ятати завжди. Колектив тернопільської міської дитячої лікарні висловлює глибоке співчуття рідним, — зазначено у повідомленні про смерть Неоніли Дейнеги.

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