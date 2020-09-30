“Вона була прикладом для всіх нас”: померла дитячий лікар з Тернополя Неоніла Дейнега

Сьогодні, 30 вересня, померла дитячий лікар ревмокардіолог консультативно-діагностичного відділення №1 КНП «Тернопільська міська дитяча лікарня » Неоніла Дейнега.

Про це повідомляють у лікарні, де працювала Неоніла Іванівна.

Вона була світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про неї та будемо пам’ятати завжди. Колектив тернопільської міської дитячої лікарні висловлює глибоке співчуття рідним, — зазначено у повідомленні про смерть Неоніли Дейнеги.