Помер барабанщик тернопільського гурту “Bugs Bunny” Іван Чопик
Барабанщик тернопільського гурту “Bugs Bunny”, теребовлянець Іван Чопик останні роки боровся із раком… Вчора хлопця не стало. Йому було всього 23 роки.
Нагадаємо, що музикант боровся з хворобою ще від початку 2016 року. Кошти на лікування Івана Чопика збирали усі небайдужі теребовлянці.
Ховатимуть Івана у Теребовлі сьогодні о 13:00.
— Помер Іванко від раку, який за рік часу з’їв усе живе у ньому. Повірити у те нам дуже важко, але реальність хвилями приводить нас до тями. Ми знаємо, Іван, що ти до кінця вірив у наш гурт, у своє майбутнє, у те, що ти виздовієш і ми з новою силою почнемо писати, створювати, їздити по концертах, творити те майбутнє, яке ми хотіли б мати усім колективом. Твоя мрія не згасне, ніколи, допоки ще ми будем живі. Тільки це все тепер буде без тебе, лише з одним гаслом “заради тебе”. Тепер у нас є ноша, яку кожен із нас буде нести до кінця. Ми пам’ятатимемо тебе завжди і з твоїм ім’ям виходитимемо на сцену. Хто б не грав в нашому колективі, саме ти завжди будеш – НАШ БАРАБАНЩИК і залишишся ним назавжди. Впевнені, що життя не настільки довге і досить скоро ми зможемо заграти з тобою ще раз, але цього разу це буде уже “Небесний Bugs Bunny”. ЛЮБИМО ТЕБЕ!!!, – написали учасники гурту.