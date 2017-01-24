Райцентр Підгайці і зять Трампа: що спільного?



Краєзнавець міста Підгайці Тернопільської області каже, що прадід Джареда Кушнера міг народитися у цьому районному центрі Тернопільщини.

Пан Кушнер є чоловіком Іванки Трамп і призначений радником президента США.

Краєзнавець із Підгайців Степан Колодницький апелює до документів, які свідчать, що у Підгайцях тривалий час мешкала родина Штадтмауерів, звідки начебто походить прадід пана Кушнера по материнській лінії.

За цією версією, після еміграції до Сполучених Штатів Давид Штадтмауер зустрів там свою дружину, яка виїхала з території сучасної Білорусі.

Про білоруські корені згадував сам Джаред Кушнер.

На початку ХХ століття у Підгайцях була численна єврейська громада.

Однак більшість її представників емігрувала до Ізраїлю, США та інших країн.

Українські ЗМІ активно обговорювали можливі зв’язки прадіда Кушнера із західною Україною.

Однак у самих Підгайцях ця новина не стала сенсацією.

Її сприймають як просто цікавий факт.

Відео Зоряни Довгань.