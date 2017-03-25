Реформа є правильною і успішною, – Віктор Овчарук про децентралізацію

Тернопільська область обрала правильний шлях швидкого впровадження адміністративної реформи. Про це розповів в ефірі програми «Актуально» на «Радіо ROKS» голова обласної ради Віктор Овчарук.

Нещодавно у Києві відбулось п’яте засідання Ради регіонального розвитку, участь в якому взяли Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада та представники місцевих влад.

Нашу область в рамках заходу представляла спеціальна делегація із 60 чоловік, яку очолив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Під час засідання обговорювався ряд важливих питань, зокрема і тих, що стосуються реформи децентралізації:

– Під час п’ятого засідання Ради регіонального розвитку я вкотре переконався, що ті реформи, які сьогодні впроваджуються – є правильними. Під час засідання і керівники громад, і керівники адміністрацій і міністри виступали із доповідями про те, що є реальний позитив. Ми на правильному шляху і не треба зупинятись. Зокрема, наша область створила найбільшу кількість громад – 26 і цього року ще 10. Тепер ми претендуємо на ріст якості створених громад, – наголосив Віктор Овчарук.

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