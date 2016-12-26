Шість годин поліцейські шукали водія, який збив велосипедиста

Шість годин правоохоронці на Лановеччині розшукували водія, який збив велосипедиста та втік з місця події. Про це повідомляє головний поліцейський області Олександр Богомол в мережі Фейсбук.

Не відомо, що могло б статися з потерпілим, якби не випадковий чоловік. Він їхав на тракторі, помітив на узбіччі людину і викликав швидку та поліцію. Потерпілого доправили до реанімації. Зараз чоловік прийшов до свідомості. Загрози життю немає.

Втікача також знайшли. Виявляється у салоні авто було ще двоє пасажирів і жоден не сказав й слова, щоб зупинитися та допо могти.

Людська байдужість вражає. Рятуючись втечею, тріо кинуло напризволяще на холоді поранену людину. Водія затримали. Він виправдовує свою втечу тим, що злякався. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

Невже страх перед правосуддям, важливіший за життя людини…