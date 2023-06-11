Україна повернула додому 95 людей з російського полону

❗️ За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 95 українських Оборонців. Усі звільнені цього разу — чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад.

Серед звільнених з полону 29 нацгвардійців, 51 представник Збройних сил України (зокрема 15 тероборонців), 11 прикордонників, четверо військових моряків.

Цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя (у тому числі «Азовсталі») та острова «Зміїний». Додому їдуть полонені з ЧАЕС. 27 Оборонців захищали Донецький напрямок (з них пʼятеро з-під міста Бахмут). Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Серед звільнених українців троє мали статус «пошук особи». Тобто, Україна повертає також тих Захисників та Захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у «вертолітній» місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.

Слава Україні! 🇺🇦

За матеріалами Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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