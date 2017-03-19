Проекту The Village Hub потрібні волонтери – село Скоморохи Тернопільського району має шанс змінитись

Громада села Скоморохи Тернопільського району налічує близько 500 осіб. Це звичайне село, де не так часто відбуваються мистецькі заходи, і де бракує ініціатив, спрямованих на залучення молоді до розбудови культурного сектору та виховання активних громадян.

Але з ініціативою The Village Hub, яку реалізує ГО Молодіжний центр розвитку «МІСТ» за підтримки Британської ради в рамках програми Активні Громадяни | Active Citizens Ukraine, все має шанси змінитися.

Я розпитала про проект його ініціаторку, тернополянку Світлану Фаленду.

— Мої батьки родом зі Скоморохів, раніше я часто приїжджала сюди до дідуся з бабусею. Із цим місцем пов’язані найкращі спогади дитинства. А тепер вирішила зробити щось корисне для мешканців села. Спонукав до цього випадок. Якось гуляла вулицями Скоморохів, фотографувала. Тоді помітила, що за мною йде дівчинка, спочатку вона йшла мовчки, а потім почала обережно розпитувати, що я фотографую та для чого. Я розповіла. Звернула увагу на її зацікавлені очі. Тоді й задумалася про проблему проведення дозвілля молоді та дітей у селах. У Скоморохах мешкає близько п’ятисот осіб. Є школа, церква, костел, магазин, бар, клуб, який невідомо як і коли функціонує, а якщо й діє, то проводять там в основному дискотеки… В Скоморохах невеликий вибір для саморозвитку: гурток з вишивання, спортивна секція та хор.

Так народилася ідея організувати проект для сприяння культурного розвитку села, який оформився в The Village Hub. Його головні завдання — поширення цінностей взаємодопомоги, волонтерства, довіри, рівності, налагодження діалогу між членами громади та суспільства загалом.

— Звичайно, працювати над цим проектом важче, ніж реалізовувати подібний в місті. Але тернопільські школи тепер досить часто співпрацюють з різноманітними громадськими організаціями, що реалізують проекти неформальної освіти та залучають до громадської активності. А ось сільські школи в таких ініціативах не часто беруть участь. Тому The Village Hub вартує зусиль — тут він набагато потрібніший та цінніший, ніж, якби проводити його в Тернополі. Крім того, в місті діють різноманітні гуртки, курси, клуби розмовних іноземних мов, проходять заходи неформальної освіти, виставки, вистави ін.

Наразі чільним завданням для The Village Hub є облаштування приміщення, для проведення різноманітних заходів. Проте життя в Скоморохах уже активізувалося: відбулися зустрічі з громадськими активістами та іноземними волонтерами, майстер-клас гри на африканських барабанах, презентації Молодіжних і дитячих громадських організацій та інші.

— Велика проблема, що з нею стикнулася під час проведення заходів — місцеві не завжди розуміють, для чого громадська діяльність, волонтерство й таке інше. Для великої частини життя обмежується городом і спорадичними святкуваннями. Але приємно, що до проекту долучилося дуже багато молоді – ми співпрацюємо майже із половиною всіх школярів, а також вчителями.

Команді The Village Hub потрібні волонтери. Тож зголошуйтеся! Деталі за телефоном 050 63 19 199 Світлана. Сторінки проекту:

https://www.facebook.com/skomorohythevillagehub/

https://vk.com/skomorohythevillagehub

Анна Золотнюк.

Фото надані Світланою Фалендою.