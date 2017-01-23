Тернопільським депутатам вдалось заблокувати питання щодо виділення землі головному осередку Москви на Західній Україні

Сьогодні на сесії Почаївської міської ради розглядалося питання про затвердження технічної документації на земельні ділянки, які Почаївська лавра хоче забрати в безоплатне постійне користування. Про це розповідає депутат Василь Габор.

За інформацією Кременецького ДІАЗ, земля під будівлями лаври є охоронною зоною і без погодження з міністерством культури її надавати не можна. Крім того, одна із будівель на яку лавра оформила право власності за даними ДІАЗ є особливо цінною будівлею, яка має охоронятися законом. Завдяки нашому втручанню та активній позиції місцевих депутатів, поки, що вдалося заблокувати питання та не віддати наші землі головному осередку москви на Західній Україні.