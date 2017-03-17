ББП “Солідарність” Тернопільщини передала нічний приціл бійцям на передову

Приціл нічного бачення отримає одна зі штурмових бригад на передовій. Керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило передав прилад бійцю, який доставить його військовим у зону АТО.

“Ми постійно відстежуємо потреби людей, які живуть у зоні АТО, військових частин, які перебувають на передовій та дислокуються на території Тернопільщини. Нам повідомили, що на сьогодні одним з найактуальніших питань є забезпечення бійців на передовій прицілами нічного бачення. Тому передали нічний приціл. Ми співпрацюємо із військовим, який доставить прилад безпосередньо бійцям”, – розповів керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Монокуляр нічного бачення доправить на передову боєць добровольчого батальйону “Тернопіль”, який побував у гарячих точках бойових дій. Зараз продовжує служити і паралельно збирає допомогу для воїнів. Прилад передасть одній з штурмових бригад.

«Нічний приціл я передам бійцю, з яким маю особистий контакт і якому необхідний цей прилад. Я маю доправити на передову машину, зараз її доремонтовують. Тоді разом завезу – автомобіль і монокуляр нічного бачення», – зазначив боєць добровольчого батальйону “Тернопіль” на псевдо Мамонт. – «Є велика необхідність не в лише у тепловізорі, а також у нічному прицілі. У ньому можна легко побачити рухомий об’єкт, який потрапить в поле зору цього приладу. Це допомагає ідентифікувати ворога. Тому монокуляр нічного бачення надзвичайно потрібний в бойових умовах”.