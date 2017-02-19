Внаслідок блокади Донбасу тарифи за електроенергію можуть зрости ще на 30% – Тарас Юрик

Політики, що намагаються зробити собі піар на блокаді ОРДЛО, ставлять під загрозу економічну стабільність України – наслідком цього буде збідніння населення, зростання тарифів та дестабілізація гривні. На цьому наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

«Слід розуміти різницю між торгівлею з РФ та співпрацею з тими підприємствами, які, перебуваючи на окупованій території, змогли залишитися в правовому полі України. Це кардинально різні речі. Підприємства, що добувають вугілля на окупованих територіях сплатили до державного бюджету понад 23 млрд грн податків і платежів. Вони також платять військовий збір на утримання українського війська, а їх працівники отримують зарплату виключно в Україні, в українських банках. Якщо зараз різко обірвати усі виробничі ланцюги, що склалися історично – десятки тисяч людей на неокупованих територіях України залишаться без роботи», – зазначає Тарас Юрик.

Нардеп звертає увагу на те, що практично половина українських теплоелектростанцій працює на антрацитовому типі вугілля, яке видобувається на Донбасі, а за кордоном – у Південній Африці та в Австралії.

«Який сценарій пропонують ті, хто влаштував блокаду? Купувати антрацит в Австралії чи ПАР? Сьогодні організатори блокади – на перших шпальтах ЗМІ, до них прикута увага громадян. Але чому вони з таким же ентузіазмом не скажуть громадянам правду: сьогодні антрацит ми купуємо по 1730 грн за тонну – майже вдвічі дешевше, ніж це обійшлося б з Австралії чи ПАР. Якщо слідувати необдуманому сценарію блокувальників та вдатися до купівлі імпортного вугілля, то тарифи на електроенергію для населення стануть вищими щонайменше на 15-20%», – зазначає він.

Більш того, як пояснює Тарас Юрик, щоб відмовитися від антрациту – треба перейти на використання інших типів вугілля. «Наслідок від цього: по-перше, ще одна «дірка в бюджеті» – адже гроші на модернізацію треба ще знайти; по-друге – після модернізації зростання тарифів за електроенергію зросте ще на 30%, – зазначає він. – В іншому випадку автори сценарію блокади, створюючи штучний дефіцит, підштовхують нас до залежності від поставок вугілля і найбільше незаконтрактованого антрациту, наразі в Росії».

Разом із тим, Тарас Юрик нагадує, що металургійні компанії на сьогоднішній день приносять Україні $2 млрд валютної виручки, а їх втрата, на якій наполягають блокувальники, матиме катастрофічний для економіки наслідок: дефіцит іноземної валюти в Україні. «А коли курс гривні піде вниз – це призведе до збідніння всіх українців. Навряд чи організатори блокади та ті, хто відверто її підтримує, так само активно будуть готові нести за це відповідальність. Вони лише будуть «переводити стрілки» один на одного і це очевидно», – прогнозує він.