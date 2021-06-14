Тікав з карети швидкої: під Тернополем затримали чоловіка, який 7 років був у розшуку за вбивство у Києві

Чоловік у Києві вбив знайомого.

У с. Острів, що під Тернополем, з висоти впав чоловік. Йому викликали медиків, проте потерпілий втік із карети швидкої допомоги. Правоохоронці встановили, що чоловік 7 років був у розшуку за вбивство у Києві.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, до них від медиків надійшло повідомлення про те, що чоловік впав з висоти, проте, коли швидка доправила його до лікарні, потерпілий втік з авто.

Правоохоронці встановили особу втікача та з’ясували, що він перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції.

За даними слідства, чоловік в 2004 році під час розпивання алкоголю вбив знайомого та від того часу переховувався. Підозрюваного затримали та передали правоохоронцям з Києва.