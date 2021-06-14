Зарплата 30 тис, будинок, квартира, земля: що вказав у декларації керівник соцполітики Тернополя

Володимир Сулима – начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради у 2020 році заробив 351 тисячу 230 грн.

Це майже 30 тисяч гривень щомісяця. Ще 60 тис 827 грн склала річна пенсія Володимира Івановича. Про це він повідомив у декларації про доходи і майновий стан за минулий рік, пише Тижневик “Номер один”.

До сімейного бюджету родини Сулимів доклалася і дружина Ганна Іванівна. Працюючи у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення жінка заробила 104 тис. 403 грн. плюс 26 тис. 675 грн. становить її пенсія.

У власності родини Сулимів є п’ять об’єктів нерухомості. Це квартира і гараж у Тернополі площею 88,7 і 37,4 квадратних метрів відповідно. Гараж оформлений на дружину чиновника. Особисто Володимир Сулима володіє житловим будинком і двома земельними ділянками у приміському селі Гаї Шевченківські. Будинок має доволі значну площу – 257,8 кв. м, а два земельних наділи – 1409 і 912 кв. м відповідно.

У власності пана Сулими є старенький автомобіль «ВАЗ 21093» 1990 року випуску, придбаний у 1998 році.