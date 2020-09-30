До Тернопільської міської ради на вибори йде 18 партій. Список
Тернопільська міська територіальна комісія інформує про те, що станом на 26.09.2020 року зареєстрованими для участі у перших місцевих виборах до Тернопільської міської ради є кандидати від 18 місцевих осередків політичних партій, а саме:
1. Тернопільська обласна організація Політичної партії «Республіканська платформа»
2. Тернопільська обласна організація Політичної партії «Правий сектор»
3. Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
4. Тернопільська регіональна організація Політичної Партії «Опозиційна платформа – за життя»
5. Тернопільська територіальна організація Політичної Партії «Європейська Солідарність»
6. Тернопільська регіональна організація Політичної Партії «Сила і Честь»
7. Тернопільська регіональна організація Політичної Партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
8. Тернопільська обласна організація Політичної Партії «За Майбутнє»
9. Тернопільська обласна організація Політичної Партії «Громадянський рух «Хвиля”
10. Тернопільська обласна організація Політичної Партії «Наш Край»
11. Тернопільська обласна організація Політичної Партії «Українська Галицька партія»
12. Тернопільська обласна територіальна організація політичної партії «Голос»
13. Тернопільська обласна організація політичної партії «Слуга Народу»
14. Тернопільська обласна організація Політичної партії «ДОВІРА»
15. Тернопільська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
16. Тернопільська міська організація Політичної партії «Патріот»
17. Тернопільська обласна організація «Порядок. Відповідальність. Справедливість»
18. Тернопільська міська партійна організація політичної партії «Сила Людей»