Принадливий Тернопіль. Сецесійний будинок

Натрапила я на нього випадково. Цілком імовірно, що будинок номер два по вулиці Дениса Січинського занадто довго спочивав у своєрідній «сліпій плямі», місці, куди потрапляє побачене, але чомусь зігнороване.

Аж якось зазирнула всередину (хоча пластикові двері аж ніяк не мотивували). І тут чекала приємна несподіванка – добре збережена кахля та надзвичайної краси балясини.

Вже потім, коли вийшла, глянула горі, і тут чекало ще одне зачудування — фасад будівлі прикрашає витончена сецесійна ліпнина, щоправда, добряче понищена. Тож наразі залишається фантазувати про те, яким красивим був би цей будинок, якби не «модернізація».

Анна Золотнюк.

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