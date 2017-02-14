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Принадливий Тернопіль. Сецесійний будинок

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Натрапила я на нього випадково. Цілком імовірно, що будинок номер два по вулиці Дениса Січинського занадто довго спочивав у своєрідній «сліпій плямі», місці, куди потрапляє побачене, але чомусь зігнороване.
Аж якось зазирнула всередину (хоча пластикові двері аж ніяк не мотивували). І тут чекала приємна несподіванка – добре збережена кахля та надзвичайної краси балясини.
Вже потім, коли вийшла, глянула горі, і тут чекало ще одне зачудування — фасад будівлі прикрашає витончена сецесійна ліпнина, щоправда, добряче понищена. Тож наразі залишається фантазувати про те, яким красивим був би цей будинок, якби не «модернізація».
Анна Золотнюк.

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