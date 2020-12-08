8 грудня 54 роки тому з’явився Тернопільський район

54 роки тому, 8 грудня 1966 року, відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР, на карті Тернопільщини та України з’явився Тернопільський район. До складу новоутвореного Тернопільського району тоді частково увійшли населені пункти Підволочиського, Теребовлянського, Зборівського, Збаразького та Козівського районів. Адміністративним центром Тернопільського району стало місто Тернопіль. Протягом всіх цих років Тернопільський район був потужною адміністративно-територіальною одиницею, зі сформованим соціально-економічним, промисловим, культурним потенціалом, багатими земельними ресурсами, інвестиційно привабливим, господарський і соціальний комплекси якого були забезпечені кваліфікованими кадрами. Наш край по праву називали – Благодатна земля благородних людей.

Сьогодні у нашому житті, без перебільшення, особливий день. Бо День народження рідного району – це свято відтворення нашої історії, це свято збереження та поширення традицій, це свято єднання та досягнень.

Саме в такі моменти ми особливо відчуваємо в своїх серцях любов і гордість за свою малу батьківщину, сповнюємося відчуттям єдиної родини.

Сьогоднішнє свято – це гарна нагода віддати шану тим, хто творив історію району, осмислити день сьогоднішній, отримати наснагу та натхнення для нових добрих справ.

Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись і залишився назавжди.

Мешканці нашого району працьовиті і гостинні люди, які люблять свій край, примножують його красу та завжди щиро запрошують і приймають гостей.

Цього року День народження Тернопільського району – особлива дата, адже відзначення 8 грудня Дня утворення Тернопільського району в затверджених 54 роки тому межах – відбувається востаннє.

У рамках адміністративно-територіальної реформи 19 липня 2020 року район був укрупнений, до його складу ввійшли території Байковецької сільської, Бережанської міської, Білецької сільської, Великоберезовицької селищної, Великобірківської селищної, Великогаївської сільської, Залозецької селищної, Збаразької міської, Зборівської міської, Золотниківської сільської, Іванівської сільської, Козівської селищної, Козлівської селищної, Купчинецької сільської, Микулинецької селищної, Нараївської сільської, Озернянської сільської, Підволочиської селищної, Підгаєцької міської, Підгороднянської сільської, Саранчуківської сільської, Скалатської міської, Скориківської сільської, Теребовлянської міської, Тернопільської міської територіальних громад.