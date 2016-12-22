У чому каються українці і чому залишають монастирі, – сповідь тернопільського монаха Ігоря (Патрика) Сов’яка

Бог призвал меня, когда у меня начались отношения с девушкой. Тогда мне было 20 лет, и я понимал, что эти дружеские отношения могли перерасти в что-то более серьезное — возможно, мы бы даже создали семью, но … Меня позвал Бог. Что сказала девушка? Честно говоря, я уже и не помню дословно. Да, она была взбудоражена, наверное, подумала, что с ней что-то не так. Но, в целом, мое желание уйти в монахи ей просто пришлось принять.

Я рос в верующей семье, но родители не сразу поддержали мое решение стать монахом. Как и принято на западе Украины, мы каждое воскресенье ходили в храм, соблюдали христианские ценности и традиции. Но, конечно, маме и папе хотелось, чтобы я женился и продолжил род. Они говорили мне, что путь к Богу — это очень непросто. Родители переживали, чтобы я достойно выдержал все испытания становления монаха и никогда не сомневался в правильности выбранного пути.