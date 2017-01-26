«Автомайдан» висловлює співчуття тернопільському начальнику Гаврилюку в зв’язку з призначенням Володимира Горб’яка на посаду слідчого

ГО ВО «Автомайдан» висловлює співчуття начальнику Тернопільського ВП ГУНП – підполковнику поліції Сергію Васильовичу Гаврилюку в зв’язку з нещодавнім призначення Володимира Горб’яка на посаду старшого слідчого (Сергію Васильовичу, з таким горе-працівником, у вас роботи точно стане більше).

Хочемо завчасно попередити, що Горб’як – давно знаний в області своїми кришуваннями та поборами, лише нещодавно Автомайдан уже розповідав про його «бізнес» на фальсифікованій алкогольній продукції (https://goo.gl/Xa6XmU). Враховуючи набуту славу міліціянта Горб’яка, є усі підстави припускати, що нова посада сприятиме йому в ще прибутковіших незаконних починаннях, – йдеться у заяві ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок в мережі Фейсбук.