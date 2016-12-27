Новини Тернополя 

Безстрашність та наполегливість проявили тернопільські поліцейські, рятуючи дитину

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Вони намагалися, ризикуючи життям, спинити людину, яка могла знати про місце перебування неповнолітньої. Дівчина уже кілька днів перебуває у розшуку. Проте спілкуватися з правоохоронцями водій автомобіля “Volkswagen Golf” відмовився та почав тікати.

При цьому він збив поліцейського, який впав на капот його автомобіля. Напарник бійця здійснив постріл по колесах, але це не спинило людину за кермом і він продовжував рух з правоохоронцем зверху майже кілометр. Боєць, тримаючись за капот, зміг дістати зброю і також здійснив попереджуючий постріл у повітря, а інший- в бік колеса.

Далі водій різко загальмував, скинув поліцейського та втік. Як з”ясувалося, в салоні був ще один пасажир та молода особа. Автівку за деякий час знайшли. Пасажира затримали, а пошуки водія тривають. Намагаються правоохоронці розшукати і неповнолітню дитину.

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