Британці назвали альбом дуету з Тернопільщини найкращим пострадянським релізом 2016 року

Авторитетне британське видання Overblown Webzine опублікувало рейтинг кращих музичних релізів гуртів з країн колишнього СРСР, до якого потрапило відразу чотири українські команди: Ummagma (дует з Тернопільщини), Zapaska, Океан Ельзи і ONUKA!

Зокрема в топ-10 потрапили альбом «Pomalu» дуету Zapaska з Кам’янця-Подільського. Саме ця платівка й очолила рейтинг.

Друге місце зайняв альбом групи Океан Ельзи «Без меж», а на третій сходинці рейтингу опинилися відразу два релізи популярного на у Європі та за океаном українсько-канадського гурту Ummagma. Укладачі рейтингу відзначили сингл «Winter Tale», записаний українцями спільно з легендарним британським електронним дуетом A. R. Kane, і міні-альбом «Frequency». Четверту сходинку зайняла ONUKA зі своїм міні-альбомом «Vidlik». При цьому автори рейтингу окремо відзначили композицію Нати Жижченко «19 86», присвячену аварії на Чорнобильській АЕС.

«Деякі примари просто не знають, коли вмирати. У 2016-му виповнилося 30 років від катастрофи на Чорнобильській АЕС, тому сьогодні найкращий час, щоб подумати над цією примарою з минулого, дивлячись в майбутнє цих країн – з музикою, яка відображає кожну з цих культур, як вікно в їх прекрасні душі – в стороні від всього негативу, який ми бачили на політичному фронті. Сьогодні ми розглянули кілька дивовижних відкриттів… Зокрема, 2016-й став по-справжньому значущим роком для України в музичному плані», – зазначили в Overblown Webzine.

Решту шість місць поділили між собою артисти з Росії, Естонії та Білорусі. Слід відзначити також реліз гурту Sounds of Sputnik. У створені платівки «New Born» брали участь також українські музиканти з гурту Ummagma. Дует із Кременця Тернопільської області ,таким чином, представлений майже трьома творчими доробками у рейтингу!

Топ-10 пострадянських альбомів за версією Overblown Webzine:

Zapaska – “Pomalu” Океан Ельзи – “Без меж” Ummagma – “Winter Tale” і “Frequency” Onuka – “Vidlik” Sounds of Sputnik – “New Born” Pinkshinyultrablast – “Grandfeathered” Gnoomes – “Ngan!” Super Besse – “636108*” She Bit Her Lip – “Viiv” Pia Fraus – “Autumn Winds”

Цікаво, що наприкінці 2016 року інший британський журнал Louder Than War назвав кращі українські альбоми. До топ-10 потрапили, зокрема, Ummagma, Океан Ельзи, Один в Каное, ONUKA та інші.

Ummagma – Galacticon https://www.youtube.com/watch?v=fbPYm-O6IGc

Zapaska — Pomalu https://www.youtube.com/watch?v=xznf781nJ7I