Тернополянин у власному будинку знайшов карабін

Приніс до відділення поліції карабін житель села Козлів Козівського району, який знайшов під час ремонтних робіт у власному помешканні.

Мисливську рушницю приніс правоохоронцям і мешканець Кременця. Чоловік вирішив законно зареєструвати зброю, яка залишилася у спадок, а житель Бучаччини приніс ніж-багнет.

Загалом з початку місячника правоохоронці зареєстрували здачу 114 одиниць зброї та 18 спецзасобів. Від кримінальної відповідальності звільнено 4 особи.