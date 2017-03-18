До помешкання відомого підприємця і мецената Ігоря Гуди вдерлись озброєні люди

Ранок у помешканні тернопільського підприємця, громадського діяча та фундатора благодійного фонду «Твори добро» Ігоря Гуди розпочався з обшуків невідомих осіб. Сам Ігор Гуда перебуває у відрядженні в Києві, а в квартирі, де він мешкає разом із сім’єю, перебували його діти та дружина. Озброєні особи, які рано вранці увірвались, не представившись, очевидно, представники правоохоронних органів.

— Я у відрядженні в Києві, в квартиру на площі Героїв Євромайдану, де я живу, ввірвались невідомі озброєні особи, налякали моїх малолітніх дітей і дружину. Вони безцеремонно почали проводити обшук і вилучати речі, які мені належать. Вони б могли дочекатись мене з відрядження, адже, якщо за мною слідкують, то чудово знають, де я зараз перебуваю, — розказує телефоном Ігор Гуда.

Ігор Гуда — відомий в Тернополі та за його межами громадський діяч та підприємець. З його ініціативи та за фінансової підтримки в місті зроблено чимало соціальних проектів. Так, лише за останні півтора року він встиг закупити дороговартісне обладнання для онкодиспансеру, долучитись до ремонту дороги на Дальній пляж, закупити необхідні речі для кількох геріатричних будинків області, відремонтувати площу Героїв Євромайдану, допомогти церкві привезти в Тернопіль з Ватикану Нерукотворний образ Христа. Ігор Гуда припускає, що його публічна діяльність могла не всім подобатись.

— Я приватний підприємець, моя діяльність відома в Тернополі майже 20 років. Вважаю нинішні обшуки в моїй квартирі тиском на мою підприємницьку та суспільно-громадську діяльність, — додає підприємець.

Ігор Гуда додає, що представники, ймовірно, правоохоронних органів, які нині влаштували «маски шоу» його дружині та дітям, говорять, ніби шукають докази у якихось кримінальних провадженнях.

— Я завжди готовий до діалогу і йду на зустріч правоохоронним органам. Якщо би звернулись особисто до мене, то я би надав усю інформацію, яка необхідна слідству в тій чи іншій справі. Але нинішній обшук виглядає, ніби це залякування, та ще й морально постраждали рідні люди. Це не ті методи, які мають використовувати правоохоронці в цивілізованій правовій країні, — додає Ігор Гуда.