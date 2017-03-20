Ганна Макух виграла справу щодо її незаконного звільнення Тернопільською районною радою з посади головного редактора «Подільського слова».

Суд задовольнив вимоги позивача у повному обсязі і зобов’язав райраду поновити Ганну Миколаївну на посаді редактора. У це важко було повірити, адже справа тривала вісім місяців. За цей час влада використала усі свої сили: було і викрадення редакційної печатки та книги наказів, і енна кількість перевірок бухгалтерії, і ще різні фальсифікації. Однак це не спрацювало, не допоміг навіть відомий тернопільський адвокат Владислав Авдєєнко.