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Ганна Макух виграла справу щодо її незаконного звільнення Тернопільською районною радою з посади головного редактора «Подільського слова»

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Ганна Макух виграла справу щодо її незаконного звільнення Тернопільською районною радою з посади головного редактора «Подільського слова».

Суд задовольнив вимоги позивача у повному обсязі і зобов’язав райраду поновити Ганну Миколаївну на посаді редактора. У це важко було повірити, адже справа тривала вісім місяців. За цей час влада використала усі свої сили: було і викрадення редакційної печатки та книги наказів, і енна кількість перевірок бухгалтерії, і ще різні фальсифікації. Однак це не спрацювало, не допоміг навіть відомий тернопільський адвокат Владислав Авдєєнко.

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