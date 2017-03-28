Кримінальною справою закінчилося бажання тернополянина розбагатіти на пару сотень гривень

Жертвою шахраїв став 23-річний мешканець Тернопілля. До Кременецького відділу поліції звернувся місцевий житель. Молодик повідомив, що з його банківської картки зникли кошти.

Як встановили поліцейські, хлопець розмістив оголошення на Інтернет сайті «OLX» про продаж весільної сукні його дружини.

26 березня до парубка зателефонував невідомий. Покупець представився працівником київської агенції по закупівлі весільної атрибутики, яка була у використанні. Чоловік розповів, що його зацікавив даний товар і він готовий його придбати. За словами начальника слідчого відділу Максима Щура, щоб увійти у довіру до продавця невідомий навіть поповнив його мобільний рахунок на незначну суму.

Через певний проміжок часу пролунав ще один дзвінок. Псевдопрацівник агентства повідомив, що не може переказати кошти через несправний банкомат. Шахрай запропонував продавцеві провести безкартковий переказ коштів, але для цього останній повинен також підійти до терміналу та ввести певні дані.

За підказками шахрая, замість отримати, потерпілий перевів власні гроші на чужий рахунок та втратив 950 гривень. Чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв, коли отримав смс про здійснену операцію. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Триває слідство.