На Тернопільщині майже 14 тисяч безробітних

У січні 2017 року через центри зайнятості Тернопілля роботодавці пропонували 4,8 тис вакансій.Про це повідомляють у прес-службі обласного центру зайнятості.

«У січні 2017 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались майже 15,1 тис. осіб, з них 13,4 тис. надано статус безробітного. За сприяння базових центрів зайнятості області працевлаштовані 1416 осіб. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 46 безробітних. З компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці працевлаштовано 2 внутрішньо переміщені особи. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 146 осіб», – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.