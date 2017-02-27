На Тернопільщині раптове танення снігу спричинило підтоплення

23 лютого 2017 року рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідували затори льоду, що виникли на річці Стрипа на території міста Бучач внаслідок льодоходу.

Впродовж доби фахівці Служби порятунку неодноразово залучалися до виконання завдань, пов’язаних із підтопленням житлових будівель.

Зокрема, 23 лютого о 10:00 черговий караул МПК села Золотники відкачав воду із подвір’я місцевих мешканців села Підруда Теребовлянського району.

О 11:25 рятувальники МПК Вишнівець брали участь у заборі води із підвалу житлового будинку смт. Вишнівець Збаразького району.

О 14:25 фахівці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління відкачали воду із підвалу одного із домогосподарств смт. Велика Березовиця Тернопілського району.