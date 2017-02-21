На Тернопільщині судили корупціонера

Апеляційним судом Тернопільської області залишено в силі постанову Тернопільського міськрайонного суду про притягнення до адміністративної відповідальності заступника начальника Тернопільського обласного управління водних ресурсів за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією передбачених ч.1 та ч. 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справу заслухано за участі прокурора прокуратури області.

У суді доведено, що держслужбовець не повідомив про конфлікт інтересів та прийняв рішення щодо преміювання власного сина. Суд призначив йому покарання за скоєння корупційного правопорушення у вигляді штрафу.

Довідково: упродовж лютого поточного року судами розглянуто 8 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, складених працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту Національної поліції. За принципової позиції прокурорів, судами накладено адміністративні стягнення на правопорушників у вигляді штрафу на загальну суму 13 600 грн.