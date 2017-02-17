Одразу шість велосипедів викрали невідомі зловмисники у тернополянина

До весни залишилося не так багато, і хоч погода ще не позволяє пересідати на двоколісний транспорт,

Одразу шість велосипедів викрали невідомі зловмисники з гаражного приміщення 49-річного тернополянина, тим самим позбавивши усю родину потерпілого улюблених двоколісників

Чоловік виявив відсутність транспорту 16 лютого, однак каже, що не навідувався до гаражу декілька днів. Злодія цього було достатньо – зірвавши навісний замок, викрали увесь транспорт. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження

Поліцейські нагадують подбати про надійність зберігання двоколісного транспорту. До весни залишилося зовсім небагато, тож незабаром багато краян пересядуть на велосипеди.

За статистикою найчастіше їх викрадають із під’їздів, сходових кліток, сушильних приміщень.Навіть кодовий замок не завжди вбереже від крадіжки. Умілі крадії знайдуть спосіб проникнути досередини. Далі справа кусачок і кріплення до перил вам теж не допоможе.

Не забувайте й про надійні замки на дверях підвалу гаражних приміщеннях , якщо ті не охороняються. На другому місці – громадські місця. Найчастіше здобиччю злодія стають велосипеди залишені біля торгових центрів, супермаркетів, ВУЗів та кафе.

Якщо вже залишаєте свій велик у людному місці, подбайте про надійне захисне кріплення, а краще декілька.

Найнадійніше місце – власне помешкання. Краще знайти місце в квартирі, аніж залишитися без двоколісного транспорту.

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