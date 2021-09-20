На Тернопільщині жінка примушувала племінника ходити в Московську Церкву

У Шумську Тернопільської області суд розглянув справу чоловіка, який вилаяв тітку та погрожував побиттям за те, що вона примушувала його відвідувати церкву Московського Патріархату. Жінка після сварки викликала поліцію і написала на родича заяву про погрози.

Про це повідомляє Главком.

Після відібраних усіх показів та свідчень правоохоронці справу передали до суду в Шумську. А 26 серпня 2021 року суддя Шумського районного суду Тернопільської області Оксана Катерняк розглянула адміністративну справу і матеріали, які надійшли з Відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького райвідділу поліції головного управління Нацполіції України в Тернопільській області.

За протоколом справи, вранці, у понеділок, 17 травня цього року, між племінником та тіткою виникла суперечка в літній кухні, де вони спільно проживали.

«17 травня 2021 року близько 06:00 громадянин вчинив відносно своєї тітки насильство в сім`ї, а саме умисні дії психологічного характеру, що полягали у висловлюванні в її сторону нецензурними словами, погрожував фізичною розправою, але реальних дій не вчиняв, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров`ю 77-річній жінці, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 173-2 КУпАП», – йдеться у матеріалах судової справи.

У судовому засіданні правопорушник свою вину у скоєному правопорушенні не визнав. Чоловік пояснив, що тітка постійно до нього чіпляється, вимагає ходити до Православної Церкви Московського Патріархату. Натомість він бажає відвідувати Українську Православну, і через це в них в сім’ї виникають часті суперечки.

Вислухавши усі сторони, суд вирішив закрити провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності через відсутність складу правопорушення. Постанова набрала законної сили 7 вересня 2021 року.