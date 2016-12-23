Поліцейські Тернопільщини готові до новорічних гулянок

Поліцейські Тернопільщини готові забезпечити публічний порядок та безпеку громадян під час новорічно-різдвяних святкувань. У цьому запевнив заступник начальника ГУНП Тернопільщини Руслан Балик.

Зі слів полковника поліції, задля ефективного розрахунку сил та засобів із забезпечення публічної безпеки поліцейські тісно взаємодіють з місцевими органами влади, самоврядування та організаторами масових заходів.

У Новорічну ніч на території області відбудеться понад тридцять масових заходів у яких візьмуть участь майже сорок тисяч громадян. Аби святкування було безпечним, на службу вийдуть 650 працівників поліції. З них безпосередньо у місцях святкування пильнуватимуть за порядком триста поліцейських. Безпеку дорожнього руху на дорогах області забезпечуватимуть шістдесят працівників поліції, а сто сімдесят поліцейських у складі слідчо-оперативних груп реагуватимуть на звернення та повідомлення громадян.