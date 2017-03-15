Поліцейські у Тернополі розшукують “гастролерів”

До поліцейських із заявою про шахрайство звернулася власниця магазину весільного вбрання. Жінка заявила, що двоє невідомих шляхом обману заволоділи її трьома сотнями доларів та сотнею євро.

Як встановили поліцейські, шахраями виявилися двоє гастролерів – 22-річний житель Слов’янська Донецької області та 24-річний мешканець Харкова. Зловмисники таким способом обміну грошей заробляють не вперше. Встигли відзначитися й в інших областях.

Лиходії заходять до торгового закладу, аби розміняти великі купюри на дрібніші і так майстерно заговорюють продавців, що ті навіть з власних гаманців витягують кошти. Так сталося і з тернополянкою, котра віддала за п’ятдесят гривень – понад десять тисяч.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 190 ККУ. Поліцейські розшукують зловмисників.