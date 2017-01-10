Правоохоронці Тернопільщини спіймали “любительку” чужого майна

Із заявою про крадіжку з магазину до Чортківського відділу поліції звернулася 33-річна підприємець. Жінка розповіла, що з її крамниці, що в селі Білобожниця невідомий поцупив товар та гроші. Збитки потерпіла оцінила у 2600 гривень.

Правоохоронці розшукали любительку чужого майна. Нею виявилася раніше судима за крадіжку 39-річна місцева мешканка. Жінка, відбувши покарання, знову почала криміналити.

Зловмисниця прийшла до крамниці, та скориставшись нагодою, допоки продавець показувала покупцям товар, зуміла непомітно витягти з шухляди біля прилавку 800 гривень та картки поповнення мобільного рахунку. Гроші злодійка встигла втратити на власні потреби, картки правоохоронці вилучили.

За частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України триває кримінальне провадження. Злодійка знову постане перед судом.