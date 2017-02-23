Проект “Молодіжний центр”, який став переможцем Громадського бюджету, під загрозою зриву

Про це повідомляє один з організаторів і ідейників проекту Ірина Яремчук.

Головна проблема полягає у відсутності приміщення, необхідного для його реалізації. Його мала б виділити міська рада з фонду комунального майна. Не зважаючи на величезну підтримку проекту тернополянами (862 особи проголосували за нього на конкурсі Громадського бюджету), жодного задовільного приміщення для створення центру не було запропоновано.

Завтра відбудеться сесія міської ради, на якій буде розглядатись питання про надання приміщень комунальної власності в оренду громадським організаціям. Дуже шкода, що наша влада не знайшла ніякого місця для молоді.