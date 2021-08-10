На Тернопільщині комісія встановлює причину сходження потяга з рейок

Причину сходження з рейок вагону пасажирського поїзда “Рахів-Київ” встановлює спеціальна комісія. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, 7 серпня, близько 23:00 години на станції “Березовиця-Острів” під час зупинки відбувся з’їзд з рейок пасажирського поїзда, який курсував за маршрутом “Рахів-Київ”. Після зупинки з рейок зійшов локомотив та один з вагонів.

У вагоні поїзда перебували люди, ніхто не травмувався. Пасажирів пересадили у інші вагони і після того, як прибув локомотив, поїзд попрямував за місцем призначення.

Причини аварії встановить спеціально створена комісія. Цей факт правоохоронці внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 276 ККУ – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.