Пройдисвіти ошукали дідуся з Тернопільщини

У валютну халепу потрапив мешканець Чорткова. 91-річний дідусь віддав пройдисвітам усі заощадження.

До пенсіонера 21 лютого постукали у двері соціальні працівники. Для достовірності чоловік та жінка показали навіть посвідчення, однак старенький навіть добре не встиг прочитати, що написано на посвідці, як гості почали розповідати чоловіку байки.

Соцпрацівники сказали, що обходять стареньких з повідомленням, що пенсіонерам такого поважного віку невдовзі почнуть роздавати пайок з продуктами та іншу допомогу, а тоді запитали, чи немає часом господар заощаджень в гривнях. Запевнили – потрібно міняти їх на євро бо ж вже через місяць ця валюта стане недійсною.

Старенький приніс усі пенсійні заощадження, аферисти швиденько обміняли гроші та попрощавшись, пішли. А дідусь сів за стіл роздивитися валюту і жахнувся – під двома єврокупюрами були підкладені папірці. Довелося телефонувати правоохоронцям.