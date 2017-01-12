П’ятий національний конкурс дитячого малюнка від Toyota «Автомобіль твоєї мрії – 2017»

З 12 грудня 2016 року по 12 лютого 2017 року в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс» відбудеться ювілейний п’ятий Національний конкурс дитячого малюнка «Автомобіль твоєї мрії -2017».

Запрошуємо дітей віком до 15 років взяти участь у Конкурсі та завітати разом із батьками, родичами та друзями до найближчого офіційного дилерського центру Toyota в м. Тернополі.

Намалювати та подати малюнок на тему «Автомобіль твоєї мрії» можна як у дилерському центрі, так і вдома, але обов’язково на папері формату А3 або А4. Малюнок має бути кольоровим (не чорно-білим).

Ознайомитись з офіційними правилами, а також завантажити форму заявки та анкету на участь у конкурсі ви можете на сайті: www.dreamcar.toyota.ua або отримати у офіційних дилерів Toyota.

Національний конкурс дитячого малюнка «Автомобіль твоєї мрії -2017», організатором якого є офіційний дистриб’ютор автомобілів Toyota в Україні ПІІ «Тойота-Україна», проводиться в офіційних дилерський центрах Toyota в Україні.

У конкурсі беруть участь діти віком до 15 років згідно наступних категорій:

1 категорія — діти віком до 7 років включно;

2 категорія — діти віком від 8 до 11 років;

3 категорія — діти віком від 12 до 15 років.

Переможців Національного конкурсу обиратиме журі, до складу якого увійдуть представники ПІІ «Тойота-Україна» на чолі з Генеральним директором.

У кожній віковій категорії буде обрано по 3 переможця, які отримають чудові призи, а саме:

приз за перше місце у кожній віковій категорії — планшет;

приз за друге місце у кожній віковій категорії — електронна книга;

приз за третє місце у кожній віковій категорії — графічний планшет.

Переможці Національного конкурсу стануть учасниками Всесвітнього конкурсу дитячого малюнка «Автомобіль твоєї мрії – 2017», організатором якого є компанія Toyota Motor Corporation.

Переможці Всесвітнього конкурсу, яких визначатимуть журі та незалежні експерти, призначені компанією Toyota Motor Corporation на чолі з президентом паном Акіо Тойода, разом з одним із батьків або іншим законним представником будуть запрошені на офіційну церемонію нагородження, яка відбудеться в Японії у серпні 2017 року.

Імена переможців Всесвітнього конкурсу дитячого малюнка «Автомобіль твоєї мрії – 2017» будуть оприлюднені на www.dreamcar.toyota.ua у серпні 2017 року.

З детальними умовами проведення Конкурсу ви можете ознайомитися на www.dreamcar.toyota.ua

Чекаємо Ваші малюнки в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс», що по вул. Микулинецькій, тел.: 0352 405 888