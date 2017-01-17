Розклад богослужінь і водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП на бульварі Куліша

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП, за адресою: бульвар. П. Куліша, 6.

Четвер 19 січня (Богоявлення)

8:00 – Служба Божа.

9:30 – Йорданське водосвяття.

10:00 – Служба Божа.

11:30 – Йорданське водосвяття.

За інф. прес-служби УПЦ КП.



Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.