Новини Тернополя 

Розклад богослужінь і водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП на бульварі Куліша

Lyubashka Прокоментуй!

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП, за адресою: бульвар. П. Куліша, 6.

 

Четвер 19 січня (Богоявлення)

8:00 – Служба Божа.

9:30 – Йорданське водосвяття.

10:00 – Служба Божа.

11:30 – Йорданське водосвяття.

 

За інф. прес-служби УПЦ КП.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.

Можливо Вам сподобається:

Незабаром у Тернополі запрацює Фабрика Святого Миколая

Redaktor Вимкнено

Результат “полювання” на тернопільських прокурорів: Мартинюка, Сідорова та Антюка (відео)

Redaktor Вимкнено

За годину посеред Тернополя “Молоді регіони” роздарували пів сотні троянд

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *