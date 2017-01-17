Розклад богослужінь і водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП на бульварі Куліша
Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Преображення Господнього УПЦ КП, за адресою: бульвар. П. Куліша, 6.
Четвер 19 січня (Богоявлення)
8:00 – Служба Божа.
9:30 – Йорданське водосвяття.
10:00 – Служба Божа.
11:30 – Йорданське водосвяття.
За інф. прес-служби УПЦ КП.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.