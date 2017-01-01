Новини Тернополя 

Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Лев

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Ви оточили себе добрими друзями і міцною сім’єю, так що все ніби добре. Рік за роком ваш прогрес не тільки  росте, але інколи вас не покидає відчуття, що чогось не вистачає. Початок 2017-го буде спокійним. Ви оточені люблячими людьми, Леви будуть відчувати повну гармонію.

Весною перебуватимете в пошуках тієї «пропалої деталі». Але не хвилюйтеся! Хто шукає, той завжди знайде.

Нова робота, романтична пригода, цікава відпустка літо-2017 готує для Левів. Підготуйтеся до справжніх пригод!

Щасливі вулиці в Тернополі: Симоненка, Л. Українки, Коновальця. Тут Левів чекають несподіванки приємного характеру, якщо дивитиметеся під ноги – знайдете кілька цінних купюр.

Відомі Леви з Тернопільщини: Петро Ясній (ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя), Іван Круп’як (тернопільський астролог).

 

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