У Тернополі збирають кошти на стеллу пам’яті Віктора Гурняка

19 жовтня виповниться 5 років з дня загибелі тернопільського фотокореспондента, пластуна та бійця батальйону “Айдар” Віктора Гурняка. Доброволець загинув на Сході, коли вивозив поранених.

Щоб увіковічити пам’ять про військовика, друзі та рідні вирішили встановити стелу у Сквері Волонтерів пам’яті Віктора Гурняка. Для виготовлення пам’ятного знаку їм необхідно 20 тисяч гривень. Про це розповів у Facebook тернополянин Назар Зелінка. 20 жовтня о 16:00 в Сквері відбудеться відкриття фотовиставки «Життєпис Віктора Гурняка у світлинах». До цього дня ми хочемо встановити символічну стеллу, яка б означувала назву скверу. Стелла розміром 1,5 на 3 метри буде виконана з металу в якій будуть наскрізь вирізані назва та силуети волонтера та воїна у повний зріст.

Хочемо зробити це власними силами та силами добрих людей, людей які шанують працю волонтерів та пам’ять про Віктора Гурняка. Для виготовлення та встановлення стелли необхідно 20 тисяч гривень, – пише Назар.. Номер картки ПриватБанку: 5168 7427 2933 7109 (Зелінка Назарій Володимирович).