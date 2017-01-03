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Принадливий Тернопіль. Будинок, наповнений тишею та світлом

Irena Прокоментуй!

Є кілька будинків, зайти в які, як завітати в гості до доброго знайомого. Так само, як з друзями, з котрими завжди є теми до обговорення, тут щораз помічаю нові дрібниці, хоча, здавалося б, що нового може з’явитися у під’їзді. Так тут – у цьому будинку на бульварі Тараса Шевченка.

Приємно порозглядати квіти на балясинах, подивитися на дім навпроти, торкатися теплих поручнів. А ще завдяки великим вікнам на сходовій клітці, тут завжди дуже світло. Піднявшись на горішній поверх, зупиняюся, щоби постояти у приємній тиші.

Анна Золотнюк.

 

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