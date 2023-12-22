Исследование результатов обучения в онлайн-школах

Высокая доступность образования, безопасность детей, контроль за успеваемостью – достоинства, которые демонстрирует дистанционное обучение. Чтобы перейти на эту форму, достаточно ознакомиться на странице https://britishschool.ua/ru/online-school/ с условиями и предложениями международной билингвальной онлайн-школы. Здесь учатся по украинской и британской учебным программам.

Дистанционное обучение: «за» и «против»

Исследование эффективности и результативности получения знаний в форме онлайн демонстрирует неоднозначные результаты. Вынужденный переход традиционных школ на «дистанционку» сопряжен с трудностями. У педагогов, детей и родителей больше хлопот из-за непостоянного интернет-соединения, необходимости контроля, нехватки гаджетов. Но анализ работы специализированных онлайн-школ, где учебный процесс организован профессионально, показал, что в учеников развиваются самостоятельность и ответственность.

При этом дети получают больше гибкости в усвоении знаний. Пропустить урок из-за болезни или необходимости быть в поездке не страшно. Ведь позже можно посмотреть видеозапись и выполнить задания. Онлайн-обучение более эффективное, поскольку ребенок понимает, где применить знания в реальной жизни. Кроме того, ученик занимается в спокойной и привычной обстановке. Ребенок ощущает защищенность, а родители не переживают за безопасность. Также они следят за успеваемостью, получая отчеты и просматривая электронные дневники.

Преимущества обучения через Интернет

Как показали результаты исследований, ученики переходят на онлайн-формат ввиду:

Возможности выбрать свой темп обучения. Большей эффективности за счет использования разных обучающих инструментов – видео, тестов, презентаций. Возможности учиться из любой точки мира. Затраты меньшего количества времени на поездку в школу и обратно. Доступа детей с ограниченными возможностями к учебе. Гибкости занятий.

Потребности и уровень знаний конкретного ребенка – вот на что ориентируется дистанционная школа. В связи с этим подбираются методы, инструменты и способы, которые обеспечивают высокий результат. Обучение становится продуктивнее. Педагоги делают уроки более гибкими, подстраиваясь под определенный класс или конкретного ребенка. Дети проявляют заинтересованность, поскольку учеба ориентирована на их уровень и потребности.