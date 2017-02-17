Новини Тернополя 

Вибір зроблено: результати опитування жителів с. Гаї-Шевченківські щодо об’єднання

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На 12-ій сесії Гаї-Шевченківської сільської ради 16 лютого затверджено результати опитування щодо об’єднання з територіальними громадами.

На вибір у гаївчан були: Тернопільська, Байковецька, Великоглибочецька територіальні громади. Найбільше голосів — за приєднання до Байковецької об’єднаної територіальної громади — 55,76%. Об’єднатися з Тернополем висловили бажання 44% опитаних. До Великого Глибочка зголосилася приєднатися одна людина.

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