Вибір зроблено: результати опитування жителів с. Гаї-Шевченківські щодо об’єднання

На 12-ій сесії Гаї-Шевченківської сільської ради 16 лютого затверджено результати опитування щодо об’єднання з територіальними громадами.

На вибір у гаївчан були: Тернопільська, Байковецька, Великоглибочецька територіальні громади. Найбільше голосів — за приєднання до Байковецької об’єднаної територіальної громади — 55,76%. Об’єднатися з Тернополем висловили бажання 44% опитаних. До Великого Глибочка зголосилася приєднатися одна людина.