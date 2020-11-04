Власники гаражного кооперативу «Аляска-Авто» звернулися за допомогою до голови Тернопільської ОДА

Власники гаражного кооперативу «Аляска-Авто», що у Тернополі, протягом багатьох років намагалися приватизувати землю під своїми гаражами, але їм це не вдавалося. ДНТП «Промінь», що належить до концерну «Укроборонпром», оскаржив в суді розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 12 червня 2019 року, про те, щоб передати земельну ділянку площею 5,8 га в оренду «Алясці-Авто».

Представники ініціативної групи прийшли до очільника обласної державної адміністрації Володимира Труша з проханням допомогти у вирішенні проблеми, яка тягнеться вже майже десять років.

«У 2019 році, завдяки зусиллям власників гаражів і облдержадміністрації, нам ця ділянка була виділена, – розповів представник ініціативної групи Михайло Малкуш. – Першим розпорядженням голови ОДА №333 була повернута облдержадміністрації, а другим, за номером 355, виділена в користування гаражному кооперативу «Аляска-авто».

Господарський суд Тернопільської області визнав недійсним розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації №333. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, а апеляційну скаргу відхилив. Згодом і Касаційний суд залишив касаційну скаргу обласної державної адміністрації без задоволення, а рішення Господарського та Апеляційного судів без змін. Крім цього відкрито провадження за позовом «Променя» про визнання недійсним розпорядження голови ОДА №355 «Про право користування земельною ділянкою».

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш зазначив, що не залишить людей наодинці з їхньою проблемою, втім питання може бути вирішеним лише у правовому полі. Очільник області надав рекомендації представникам ініціативної групи щодо того, яким чином цю проблему можливо вирішити.

«Я розумію, що гаражний кооператив «Аляска-Авто» складається із понад 1200 гаражів, де кожен власник має право відстоювати своє право на користування земельною ділянкою, але ми живемо у правовій державі, де судова гілка влади приймає рішення на користь тієї чи іншої сторони», – зазначив Володимир Труш.