Рішення тернопільського мера обурило мешканців села Гаї Шевченківські, – Богдан Брич піде до суду по захист

З дня прийняття Тернопільською міською радою рішення про оплату органами місцевого самоврядування, котрі не виявили бажання об’єднатись з містом, освітніх, медичних та інших послуг за тарифами, що були розроблені фахівцями міської ради сільському голові Гаїв Шевченківських Богдану Бричу телефонують обурені односельці.

Жителі села не розуміють чим так завинили перед містянами, що тепер вимушені на вимогу керівників медичних та освітніх закладів приносити додаткові довідки про реєстрацію та оплачувати додатково кошти з свого сімейного бюджету, адже бюджети органів самоврядування вже затверджені. До слова, мешканці села нещодавно проголосували проти об’єднання з Тернополем.

Також хочу наголосити, що 93% громадян нашого села працюють, або ведуть підприємницьку діяльність саме у м.Тернопіль, отже і податки сплачують в казну міста, тому вважаю таке рішення вкрай не обдуманим і таким, що суперечить законодавству та обмежує конституційні права громадян. В свою чергу, вразі подальших дій відповідних інституцій щодо вимог оплати вище перелічених послуг, або збільшення бюрократичної складової, адміністрація сільської ради залишає за собою право підготовки судового позову та захисту конституційних прав у судових інстанціях, – обіцяє Богдан Брич.

Нагадаємо, на нещодавній сесії міської ради міський голова пояснив, чому вдаються до таких дій.

Навколо Тернополя в радіусі 10 кілометрів маса населених пунктів, які сьогодні є селами-паразитами для міста, – зазначив він. – Поясню чому. Вони використовують мережі міста безкоштовно, користуються громадським транспортом на тих же пільгових умовах, що і жителі міста, діти відвідують садочки, школи, спротиві школи і таке інше, які утримуються за бюджет платників податків міста. Ці села бюджет Тернополя не наповнюють. І це буде найкращий стимул йти в об’єднану громаду з Тернополем. Тоді вони отримають додаткове фінансування, і будуть мати безкоштовні садочки і школи. Чому ми за рахунок коштів платників податків Тернополя маємо утримувати «бідні» навколишні села.