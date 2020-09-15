15 вересня на Тернопільщині підтвердили майже чотири сотні нових випадків інфікування коронавірусом

Станом на 15 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 9611 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8919 випадків – дорослі, 692 випадки – діти), з них 114 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4263 особи.