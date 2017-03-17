Головні Новини Тернополя 

Тернопільський гурт Paper Planet презентував новий кліп

Irena Прокоментуй!

Вчора тернопільський гурт Paper Planet презентував свій перший кліп на пісню «Follow you», яка заразом буде назвою нового альбому.

Бюджет кліпу – нуль гривень. Знімав і монтував його Олег Дідуник – менеджер Paper Planet.

– Цей кліп має дещо автобіографічний зміст, – розповів «Погляду» Олег. – Пісню «Follow you» написав наш вокаліст Володимир Томків. Вона про те, що не потрібно втрачати свій запал, а сміливо йти до мрії.

У чотири-хвилинному відео йдеться про життя кожного учасника гурту з дитинства і дотепер.

Наразі у складі гурту четверо братів: вокаліст Володимир Томків, ударник Андрій Томків, бас-гітарист Михайло Томків, гітарист Василь Сушко. Нещодавно Paper Planet покинув Еммануїл Курат, який грав на гітарі.

Андрій Томків: «Частково у кліп ввійшли зйомки концерту в тернопільському барі «Коза» і нашої участі у фестивалі «Кожен спроможен» в Яремче, який відбувся в грудні 2016-го. Пригадую, тоді було дуже холодно. Ми виступали у -20, струни на гітарах аж покрилися льодом».

А ще у кліп «Follow you» вмонтовано фотографії з дитинства учасників.

Михайло Томків: «В дитинстві, коли я ще бринькав на класичній гітарі, мріяв вийти на велику сцену і відчути, як публіка дивиться на мене в світлі прожекторів. Той момент, коли дивишся в очі своїм братам, з якими завжди хотів грати. Наш рівень зростав паралельно з мріями. Наша головна ціль зараз – потрапити на лейбл Moon Records».

Наразі Paper Planet працює у жанрах альтернативного року та easycore (піджанр поп-панку, який поєднує елементи поп-панку і хардкору).

– Незабаром їдемо в Київ записувати альбом «Follow you», – ділиться планами Олег Дідуник. – Він буде складатися з шести композицій. Після виходу альбому одразу плануємо зняти ще один кліп з відомим кліпмейкером Володимиром Штуньом.

Більше про Paper Planet можна прочитати в торішньому інтерв’ю учасників гурту для “Погляду”.

Ірина Юрко.

Фото Анни Журавель та Анжеліни Захарової.

Можливо Вам сподобається:

Ремонт дороги Львів-Тернопіль: воду з ям вичерпують шуфльою (відео)

Redaktor Вимкнено

У нічний клуб Тернополя навідалася муніципальна поліція

Maryana Вимкнено

Словоблудство Валентина Хоптяна на транспортному засіданні у Києві (документ)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *