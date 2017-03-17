Тернопільський гурт Paper Planet презентував новий кліп

Вчора тернопільський гурт Paper Planet презентував свій перший кліп на пісню «Follow you», яка заразом буде назвою нового альбому.

Бюджет кліпу – нуль гривень. Знімав і монтував його Олег Дідуник – менеджер Paper Planet.

– Цей кліп має дещо автобіографічний зміст, – розповів «Погляду» Олег. – Пісню «Follow you» написав наш вокаліст Володимир Томків. Вона про те, що не потрібно втрачати свій запал, а сміливо йти до мрії.

У чотири-хвилинному відео йдеться про життя кожного учасника гурту з дитинства і дотепер.

Наразі у складі гурту четверо братів: вокаліст Володимир Томків, ударник Андрій Томків, бас-гітарист Михайло Томків, гітарист Василь Сушко. Нещодавно Paper Planet покинув Еммануїл Курат, який грав на гітарі.

Андрій Томків: «Частково у кліп ввійшли зйомки концерту в тернопільському барі «Коза» і нашої участі у фестивалі «Кожен спроможен» в Яремче, який відбувся в грудні 2016-го. Пригадую, тоді було дуже холодно. Ми виступали у -20, струни на гітарах аж покрилися льодом».

А ще у кліп «Follow you» вмонтовано фотографії з дитинства учасників.

Михайло Томків: «В дитинстві, коли я ще бринькав на класичній гітарі, мріяв вийти на велику сцену і відчути, як публіка дивиться на мене в світлі прожекторів. Той момент, коли дивишся в очі своїм братам, з якими завжди хотів грати. Наш рівень зростав паралельно з мріями. Наша головна ціль зараз – потрапити на лейбл Moon Records».

Наразі Paper Planet працює у жанрах альтернативного року та easycore (піджанр поп-панку, який поєднує елементи поп-панку і хардкору).

– Незабаром їдемо в Київ записувати альбом «Follow you», – ділиться планами Олег Дідуник. – Він буде складатися з шести композицій. Після виходу альбому одразу плануємо зняти ще один кліп з відомим кліпмейкером Володимиром Штуньом.

Більше про Paper Planet можна прочитати в торішньому інтерв’ю учасників гурту для “Погляду”.

Ірина Юрко.

Фото Анни Журавель та Анжеліни Захарової.